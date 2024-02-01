الرئاسة الفلسطينية: قرار الكونغرس سيؤثر في دور أمريكا في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

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ووصف البيان القرار بـ"الخطير"، مؤكدة أنه "يمس بحقوق الشعب الفلسطيني، ويتنكر للقرار الأممي الذي يقر بحقوق شعبنا، ويعترف بمنظمة التحرير ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني".
أمس, 15:43 GMT
وختمت الرئاسة الفلسطينية بيانها، بالقول إن "ذلك لا يخدم الجهود المبذولة على كل الصعد من أجل خلق مناخ مناسب للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها".
وصادق مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، اليوم الخميس، على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
واعتبر الشيخ، القرار بأنه "يمس بحقوق الشعب الفلسطيني ويتجاوز الموقف الأممي، الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني"، مطالبا الإدارة الأمريكية بالرد والتوضيح.
أمس, 17:17 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.