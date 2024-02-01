الرئاسة الفلسطينية: قرار الكونغرس سيؤثر في دور أمريكا في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، إن "هذا القرار يتناقض مع قرارات الإدارة الأمريكية المعلنة، وسيؤثر سلبًا في دورها ومصداقيتها في حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، القائم على أسس الشرعية الدولية، وفق حل الدولتين"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية - "وفا".

ووصف البيان القرار بـ"الخطير"، مؤكدة أنه "يمس بحقوق الشعب الفلسطيني، ويتنكر للقرار الأممي الذي يقر بحقوق شعبنا، ويعترف بمنظمة التحرير ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني".

أمس, 15:43 GMT

وختمت الرئاسة الفلسطينية بيانها، بالقول إن "ذلك لا يخدم الجهود المبذولة على كل الصعد من أجل خلق مناخ مناسب للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها".

وصادق مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، اليوم الخميس، على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبر الشيخ، القرار بأنه "يمس بحقوق الشعب الفلسطيني ويتجاوز الموقف الأممي، الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني"، مطالبا الإدارة الأمريكية بالرد والتوضيح.

أمس, 17:17 GMT

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل ونحو 66 ألف مصاب.