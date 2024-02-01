شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى فلسطينى يؤكد تكامل الموقفين الفلسطينى والمصرى فى رفض التهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني صبرى صيدم، اليوم /الخميس/ تكامل الموقفين الفلسطيني والمصري فيما يتعلق بضرورة وقف إطلاق النار، ورفض التهجير، وتعزيز جهود إغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة.

واعتبر القيادي الفلسطيني -خلال اجتماعه مع السفير إيهاب سليمان سفير جمهورية مصر العربية في مكتبه برام الله- أن هذا الأمر مسؤولية الجميع دوليًا وإقليميًا، مثمنا موقف مصر الراسخ والرافض لمبدأ التهجير، وداعيا لزيادة حجم المساعدات الموجهة للفلسطينيين في قطاع غزة عبر الخطوات اللازمة، ومنها تذليل المُعيقات لتسهيل دخول أكبر عدد من الشاحنات يوميًا.



بدوره، أكد السفير إيهاب سليمان أن مصر ستواصل توفير كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينين، بما فيها إسنادهم خلال الحرب الحالية من خلال ضمان زيادة تدفق المساعدات الإغاثية لسكان القطاع.