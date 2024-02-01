عنصر من "القسام" وجها لوجه أمام مدرعة إسرائيلية وصاروخ يفاجئ سائقها... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ويظهر في الفيديو، الذي نشرته "القسام" على قناتها في تلغرام، قيام أحد عناصرها بانتظار خروج المدرعة التي كانت تخترق الجدران في إحدى المناطق بقطاع غزة، حيث توقف السائق بشكل مفاجئ، عندما رصد الخطر أمامه.

وعلى الفور، وجه عنصر "القسام" صاروخا توجه بشكل مباشر إلى كبينة الجرافة (المكان الذي يجلس فيه السائق) محققا إصابة مباشرة، بحسب الفيديو.

ونشرت على إثرها كتائب "القسام" بيانا على قناتها الرسمية في "تيليغرام" جاء فيه، "كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "تاندوم" غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، يوم الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني الفائت، عن تنفيذهما عدد من العمليات العسكرية ضد الجيش الإسرائيلي، في محاور عدة في قطاع غزة.

وقالت "القسام"، في بيان عبر حسابها على "تلغرام": "كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركفا" بقذيفة "تاندوم" في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.