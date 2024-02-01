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مراسل الخليج 365: رشقة صواريخ تستهدف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرقي سوريا

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل الخليج 365 في دير الزور إن أصوات انفجارات سمع دويها من داخل قاعدة حقل العمر من جراء سقوط عدد من الصواريخ في عمقها.

وأضاف المراسل أن المضادات الجوية الأمريكية حاولت التصدي للهجوم الذي جاء مساء اليوم لكن دون جدوى.

وأكد المراسل على أنه فور الهجوم شهدت سماء ريف دير الزور تحليقا مكثفا للطيران الحربي.

يذكر أن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أعلنت في 28 يناير/كانون الثاني عن تعرض قاعدة تستضيف عسكريين أمريكيين على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرات مسيرة، مما أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة عشرات آخرين.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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