شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى فى حماس لرويترز: تلقينا مقترح باريس الخاص بالهدنة لكننا لم نرد بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قيادي في حركة حماس لووكالة الأنباء رويترز: "إننا تلقينا مقترح باريس الخاص بالهدنة لكننا لم نرد بعد على أي من الأطراف.. وما زال قيد الدراسة".

وأفادت وكالة الأنباء رويترز نقلا عن مسئول في حماس: "لا نستطيع القول إن المرحلة الحالية من التفاوض لم تحقق شيئا"، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.