شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: الفشل الدولي في وقف الحرب مريب وغير مبرر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الفشل الدولي في فرض وقف إطلاق النار غير مبرر ومريب، مُدينة استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا، التي تخلف المزيد من الشهداء والمصابين والمفقودين، وتؤدي إلى تعميق جريمة النزوح القسري المستمرة.

وقالت في بيان لها اليوم الخميس، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة في مناطق وسطه وجنوبه، وحشر أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني في تلك المناطق. جرائم المستعمرين في الضفة وأدانت انتهاكات قوات الاحتلال والمستعمرين وجرائمهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية، والاستفراد بالقدس المحتلة.

وتعميق عمليات فصلها عن محيطها الفلسطيني وتهويدها، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي بحق المواطنين الفلسطينيين.

استمرار الإبادة الجماعية وأوضحت أن استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني والكارثة الإنسانية التي حلت به، تُبرز الأهمية القصوى للوقف الفوري لإطلاق النار، كونه أقصر الطرق لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وتطبيق قرار محكمة العدل الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2720.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها أن الحكومة الإسرائيلية لا تُعير أي اهتمام لجميع القرارات، والمطالبات والمناشدات الدولية لحماية المدنيين دون ربطها بوقف إطلاق النار.