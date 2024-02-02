شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى الأسير الفلسطينى: التبادل هو الأمل الوحيد للإفراج عن الأسرى لدى الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الله زغاري، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن قضية الأسرى الفلسطينيين من أكبر القضايا السياسية والإنسانية في السجون الإسرائيلية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في القيام بعمليات الاعتقال الواسعة والمكثفة والتي طالت أكثر من 6000 مواطن فلسطيني، بالإضافة إلى الأسرى الذين اعتقلوا قبل 7 أكتوبر.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الرئيسي في استمرار احتجاز هؤلاء المعتقلين قبل السابع من أكتوبر، عندما توقفت المباحثات السياسية ورفض الاحتلال إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى ممن اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو، حيث كان سيتم الإفراج عنهم على 4 دفعات، برعاية أمريكية وفقا للاتفاق".

وقال: "إسرائيل تستمر في التنكر للاتفاقيات الدولية، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي ينقض هذه الاتفاقات، وفي ظل غياب الأفق أمام حرية المعتقلين، أعتقد أن صفقات التبادل تبقى هي الأمل الوحيد لهؤلاء المعتقلين، في ظل استمرار المقاومة والجهود التي ما زالت تبذل للتوصل لوقف لإطلاق النار".

وتابع: "المشكلة الحقيقية أمام الشعب الفلسطيني هو هذا الاحتلال، والذي يستمر في عدوانه وسيطرته على كافة تفاصيل الحياة اليومية للشعب الفلسطيني قتلا واعتقالات وتدميرا وسيطرة على كل المعابر، والحياة لا تطاق في ظل الاحتلال".