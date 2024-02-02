شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فلسطين يبحث مع أمير قطر الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم /الخميس/، اتصالًا هاتفيًا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، بحثا خلاله الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي.

وأطلع أبو مازن، أمير قطر على آخر مستجدات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، خاصة فى قطاع غزة، مُجددًا التأكيد على ضرورة الوقف الفورى للعدوان الإسرائيلي، ومنع تهجير أى فلسطينى سواء فى قطاع غزة، أو الضفة الغربية بما فيها القدس.



وأكد الرئيس الفلسطينى أن الحل الوحيد لكل ما يجرى من تصعيد فى المنطقة هو الحل السياسى بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.



واستعرض أبو مازن وأمير قطر الجهود المبذولة بالتنسيق مع الأشقاء العرب، من أجل وقف العدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية كافة، والإسراع فى إدخال المساعدات الإغاثية والطبية، وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن للتخفيف من معاناة سكان القطاع.



وثمن أبو مازن جهود قطر ومواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية العادلة، معربًا عن شكره وتقديره لأمير قطر على دعمه المستمر ومساندته للشعب الفلسطينى وقضيته.