شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. اعتقال العشرات بتهمة الاتجار بالأطفال حديثى الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت السلطات المغربية القبض على 30 شخصا هذا الأسبوع فى مدينة فاس بتهم متعددة ضمن قضية واسعة النطاق تتضمن الابتزاز والتهديدات والاتجار فى حديثى الولادة.

وقالت وكالة المغرب العربى للأنباء، إن الشرطة فى فاس "بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت يومى الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيى القطاع الصحى ووسطاء، وذلك للاشتباه فى تورطهم فى ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب فى عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثى الولادة".

ونقلت الوكالة عن مصدر أمنى قوله إن "من بين الأشخاص الموقوفين، من يشتبه فى تورطه فى الوساطة فى بيع أطفال حديثى الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادى لحساب الأسر التى ترغب فى كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه فى تورط البعض الآخر فى ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة فى إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة".

وأضاف المصدر أن "إجراءات البحث تشير، كذلك، إلى تورط بعض الموقوفين فى انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب فى المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع".

وتمكنت عمليات التفتيش المنجزة فى منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين، بحسب المصدر ذاته، من العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلّم إلا بناء على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.

وأشار المصدر إلى أنه "تم الاحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائى الذى تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن ضبط باقى المتورطين فى هذه القضية".