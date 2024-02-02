الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون بإنشاء لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية

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القاهرة - سامية سيد - صادق مجلس الحكومة المغربية، على مشروع قانون يتعلق بإنشاء لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، قدمه وزير التربية والتعليم والرياضة المغربى، شكيب بنموسى.

وقال الناطق الرسمى باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الأسبوعى للمجلس، إن هذا المشروع يأتى فى إطار تفعيل أحكام من القانون المتعلق بإكمال مجموعة القانون الجنائي، الذى ينص على أن يعهد إلى السلطة الحكومية المُكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية .

وأوضح أن مشروع هذا القانون يهدف إلى ضمان التنسيق بين مختلف الجهات المسؤلة فى مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية فى المغرب؛ وتحديد تركيبة اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، التى تضم الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية والجهات المتدخلة فى عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية؛ مع التنصيص على الاختصاصات المسندة للجنة المذكورة.

وأشار إلى أن هذا المشروع يتضمن، مقتضيات تحدد كيفيات عقد اجتماعات اللجنة المحلية وسير أعمالها واتخاذ قراراتها؛ مع إسناد مسؤلية اللجنة المحلية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، وتحديد المهام التى ستتولى القيام بها.