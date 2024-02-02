شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية التونسية تؤكد أهمية دعم الاستثمارات القطرية فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة، أن إنشاء مكتب لصندوق قطر للتنمية في تونس يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائى، وذلك من خلال دعم الاستثمارات القطرية فى تونس، عبر تمويل المشاريع التنموية وتوفير الدعم الفني وتعزيز القدرات.

وذكرت الخارجية التونسية -فى بيان- أن تصريحات كاتب الدولة جاءت خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولى بمجلس النواب التونسى الخميس. وأشار بن رجيبة إلى أن فتح مكتب للصندوق القطرى فى تونس سيمكن من التسريع فى تنفيذ تمويلات الصندوق لمشاريع تنموية ومستدامة في العديد من المجالات، وذلك وفق أولويات المخطط التنموى للبلاد.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز