شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: لن نعيد السكان إلى الشمال إلا عندما يكون الوضع آمنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلى الجنرال هرتسى هاليفى قيم الوضع على الحدود اللبنانية.

وقالت الصحيفة إن هذا تم "برفقة قائد القيادة الشمالية اللواء أورى غوردين وقائد الفرقة 91 العميد شاى كليبر".

وأضافت الصحيفة: "وتحدث هاليفى مع قادة الكتائب النظامية والاحتياطية الذين يحتلون خطاً فى القطاع منذ بداية الحرب".

وبحسب الصحيفة أعرب رئيس الأركان عن تقديره الكبير "لأعمال القوات وإنجازاتها العملياتية"، قائلا لهم: "لن نعيد السكان إلا عندما يكون الوضع آمنا هنا، وهذا يتطلب احترافية وجاهزية وصبراً".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبنانى والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب فى غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هى جبهة "مساندة لغزة".

ويستمر القصف الإسرائيلي لقطاع غزة والاشتباكات لليوم 118 في ظل كارثة إنسانية وصحية وازدياد التوتر، بعد تعرض القاعدة الأمريكية على الحدود بين الأردن وسوريا للاستهداف.