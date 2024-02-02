"قناة إسرائيلية" تنشر فيديو لعودة سكان شمالي غزة إلى منازلهم بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكر روعي قايس، المعلق العسكري لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن كثيرا من سكان شمال غربي غزة يعودون إلى منازلهم في تلك المنطقة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها رغم تعرض تلك المنطقة إلى الدمار الهائل.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن مصدر أمني إسرائيلي بارز، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل ما يزيد عن 3000 فلسطيني في مدن وبلدات الضفة الغربية منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأفاد المصدر بأن هذا العدد الكبير من المعتقلين الفلسطينيين هو أحد أسباب عدم انفجار الوضع في الضفة الغربية، حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل أمام الجيش الإسرائيلي في الضفة.
وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة خلال مؤتمر صحفي: "وقّع الرئيس بايدن اليوم أمرًا تنفيذيًا جديدًا لاتخاذ إجراءات جديدة لمعالجة الأنشطة التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".
حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.