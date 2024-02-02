شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن سقوط 3 شهداء وجرحى فى إطلاق نار على مقره بخان يونس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني سقوط 3 أشخاص شهداء وجرحى، منهم موظفة تابعة له، جراء إطلاق الاحتلال النار على مبنى الجمعية في خان يونس.
وشن طيران الاحتلال الحربي عدة غارات، تركزت على محافظتي خان يونس ورفح، جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف متواصل لمدفعية الاحتلال وزوارقه الحربية.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القصف الإسرائيلى وإطلاق النار، فى محيط مستشفى الأمل التابع له في خان يونس، ما يزال مستمرا.
وأصيب مواطنان على الأقل جراء غارات شنها الاحتلال على محيط مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين غرب خان يونس.
وعثر مواطنون على جثامين 12 شهيدًا من عائلة شراب تحت رُكام منزلهم الذي استهدفه الاحتلال بقصف قبل أسابيع في منطقة السكة وسط خان يونس.
ودفن المواطنون جثامين خمسة شهداء في ساحة مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر في خان يونس، ليرتفع عدد جثامين الشهداء التي تم دفنها في ساحة المستشفى إلى 15، في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال على المستشفى، واجتياحه البري لمحافظة خان يونس.
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