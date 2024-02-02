شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن سقوط 3 شهداء وجرحى فى إطلاق نار على مقره بخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني سقوط 3 أشخاص شهداء وجرحى، منهم موظفة تابعة له، جراء إطلاق الاحتلال النار على مبنى الجمعية في خان يونس.

وشن طيران الاحتلال الحربي عدة غارات، تركزت على محافظتي خان يونس ورفح، جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف متواصل لمدفعية الاحتلال وزوارقه الحربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القصف الإسرائيلى وإطلاق النار، فى محيط مستشفى الأمل التابع له في خان يونس، ما يزال مستمرا.

كما واستشهدت مواطنة وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مدرسة الأمل التي تؤوي نازحين غرب خان يونس جنوب القطاع. كما أصيب 13 مواطنا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بالقرب من مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب خان يونس.

وأصيب مواطنان على الأقل جراء غارات شنها الاحتلال على محيط مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين غرب خان يونس.