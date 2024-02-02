شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر: المساعدات التي تدخل غزة لا تمثل سوى نقطة في محيط الاحتياجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مسؤولة التواصل والإعلام في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مي الصايغ، إن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة لا تمثل سوى نقطة في محيط الاحتياجات الإنسانية التي تتصاعد يوما بعد يوم لسكان القطاع.

وأشارت الصايغ - في تصريح لقناة (القاهرة) الإخبارية، اليوم /الجمعة/- إلى وجود أكثر من مليون طفل فلسطيني يعانون من انعدام الأمن الغذائي وفقر الدم وأمراض الجهاز التنفسي وغيرها.

وجددت المطالبة بضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية العاملين بالمجال الإنساني والطبي في غزة، وتأمين مرور آمن ومستدام لهم، فضلا عن توزيع المواد الغذائية على النازحين.