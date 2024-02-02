الأمم المتحدة تنذر بـ"طنجرة الضغط" في رفح وتحذر مما قد يحدث

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دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح لايركه: "أشدد على قلقنا البالغ حول تصعيد الأعمال القتالية في خان يونس، والذي أدى إلى زيادة في عدد النازحين داخليا من الباحثين عن ملاذ آمن في رفح خلال الأيام القليلة الماضية".
وأضاف لايركه: "رفح بمثابة طنجرة ضغط مليئة باليأس، ونخشى مما سيحدث لاحقا".
وأفاد المدنيون في غزة بقصف القوات الإسرائيلية مناطق قريبة من المستشفيات في خان يونس وزادت حدة هجماتها بالقرب من رفح.
وأشار لايركه إلى أن "الهجمات على خان يونس أيضا أصبحت أكثر كثافة، وصُدمنا من أنباء القتال العنيف الدائر بالقرب من المستشفيات، ما يعرض الطاقم الطبي والجرحى والمرضى للخطر، فضلا عن آلاف النازحين الذين لجأوا إلى هناك".
وتابع لايركه: "وكالات الإغاثة تواجه صعوبة بالفعل في القيام بدورها في ظل هذه الظروف".
وفرّ ما يزيد على نصف سكان غزة البالغين 2.3 مليون نسمة، حيث يعاني غالبيتهم من البرد والجوع في خيام ومبان عامة.
وتتجهز إسرائيل للتقدم أكثر نحو الجنوب بالقرب من الحدود المصرية، حيث لجأ معظم السكان واحتموا بالخيم هربا من الجيش الإسرائيلي.