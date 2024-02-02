الأمم المتحدة تنذر بـ"طنجرة الضغط" في رفح وتحذر مما قد يحدث

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح لايركه: "أشدد على قلقنا البالغ حول تصعيد الأعمال القتالية في خان يونس، والذي أدى إلى زيادة في عدد النازحين داخليا من الباحثين عن ملاذ آمن في رفح خلال الأيام القليلة الماضية".

وأضاف لايركه: "رفح بمثابة طنجرة ضغط مليئة باليأس، ونخشى مما سيحدث لاحقا".

وأفاد المدنيون في غزة بقصف القوات الإسرائيلية مناطق قريبة من المستشفيات في خان يونس وزادت حدة هجماتها بالقرب من رفح.

وأشار لايركه إلى أن "الهجمات على خان يونس أيضا أصبحت أكثر كثافة، وصُدمنا من أنباء القتال العنيف الدائر بالقرب من المستشفيات، ما يعرض الطاقم الطبي والجرحى والمرضى للخطر، فضلا عن آلاف النازحين الذين لجأوا إلى هناك".

وتابع لايركه: "وكالات الإغاثة تواجه صعوبة بالفعل في القيام بدورها في ظل هذه الظروف".

وفرّ ما يزيد على نصف سكان غزة البالغين 2.3 مليون نسمة، حيث يعاني غالبيتهم من البرد والجوع في خيام ومبان عامة.

وتتجهز إسرائيل للتقدم أكثر نحو الجنوب بالقرب من الحدود المصرية، حيث لجأ معظم السكان واحتموا بالخيم هربا من الجيش الإسرائيلي.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، حتى الـ28 من يناير/ كانون الثاني 2024، عن مقتل أكثر من 27 ألف قتيلا ونحو 66 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.