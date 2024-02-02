تصويت... برأيك هل يتحرك العالم بعد تحذير الأمم المتحدة من "طنجرة ضغط" في رفح

دبي - محمود عبدالرازق - وأعرب المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، اليوم الجمعة، عن قلقه حول ازدياد حدة القتال في خان يونس، ما أجبر مزيدا من الفلسطينيين على الفرار إلى رفح جنوبي قطاع غزة، واصفًا إياها بـ"طنجرة الضغط" المملوءة باليأس.

وتابع لايركه: "وكالات الإغاثة تواجه صعوبة بالفعل في القيام بدورها في ظل هذه الظروف".

وأفاد المدنيون في غزة بقصف القوات الإسرائيلية مناطق قريبة من المستشفيات في خان يونس وزادت حدة هجماتها بالقرب من رفح.

وتتجهز إسرائيل للتقدم أكثر نحو الجنوب بالقرب من الحدود المصرية، حيث لجأ معظم السكان واحتموا بالخيم هربا من الجيش الإسرائيلي.

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وأصبح كوب الشاي في قطاع غزة من الرفاهيات التي يصعب الحصول عليها، بعدما أصاب القطاع شح في الطعام والشراب، بسبب الحرب المستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهذا المشروب الذي لا يستطيع أهالي القطاع التخلي عنه، يجعل النازحين يصطفون منذ الصباح منتظرين بائع الشاي إنهاء صنعه على نار الحطب.