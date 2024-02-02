شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا": نقف بجانب مليونى شخص بغزة وتعليق الدعم المالى يخلق فجوة 440 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كاظم أبو خلف، الناطق باسم الأونروا، إن تعليق الدعم المالى للأونروا، له دلالات في حيثياته وتوقيته، مشددا على أن لهم تحفظات على توقيته وسرعة أخذ القرار، فالوقت الحالى هو الأنسب لدعم "الأونروا".

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامية دينا عصمت، أن "الأونروا" تقف إلى جانب أكثر من مليوني شخص فى قطاع غزة، مشددا على أن تعليق الدعم المالى للاونروا سيخلق فجوة على الأقل بالتقديرات الأولية 440 مليون دولار، مما سيؤثر على تعليم 250 ألف طفل في غزة، 6 آلاف منهم يتدربوا تدريب مهن، ويؤثر على الرعاية الصحية التى تقدم لـ1.8 مليون شخص.

وشدد على أنه لا يوجد بدائل، حيث "الأونروا" تعتمد في خدماتها على التبرعات الطوعية للدول المانحة، لفات إلى أنه حتى السيولة حتى نهاية فبراير، وإذا استمر الحال على ما هو عليه، فسيتم النظر على وقف عملياتنا ليس فق غزة فقط، ولكن أيضا في الضفة الغربية و القدس الشرقية والأردن وسوريا ولبنان.