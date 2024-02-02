شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهدفنا انتشارا لجنود الاحتلال قرب رويسات العلم بالأسلحة الصاروخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبنانى عن استهداف انتشار لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم بالأسلحة الصاروخية، وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وكان حزب الله اللبناني أعلن عن استهدافهم للتجهيزات التجسسية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فى موقع الرادار بمزارع شبعا المحتلة.

وكان حزب الله اللبناني، قد أكد أن ملف التفاوض غير المباشر حول الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل هو حصرا بيد الدولة اللبنانية.