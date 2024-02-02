شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على نحو 800 إرهابى ومطلوب بقضايا جنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قائد عمليات سامراء العراقية، اللواء الركن على مثجل المالكى، اليوم الجمعة، إنه تم إلقاء القبض على 65 إرهابيًا، و727 مطلوبًا وفق مواد جنائية.

وأضاف قائد عمليات سامراء - لوكالة الأنباء العراقية (واع) - : "القوات الأمنية نفذت عدة عمليات مؤخرًا أسفرت عن قتل إرهابى والقبض على 65 آخرين، إضافة إلى ضبط وتدمير أوكار وأكداس وأعتدة عدد 196 ورفع ومعالجة 64 عبوة ناسفة من مخلفات داعش الإرهابى".



وأوضح أن "العمليات أسفرت كذلك عن القبض على 727 مطلوبًا وفق مواد جنائية، وضبط صهريج وعجلة حمل محورة، لإدخال العمالة الأجنبية بصورة غير شرعية وأعداد أخرى لا يحملون موافقات رسمية".



وأكد المالكي، عدم حدوث أى خرق أمنى خلال الـ 6 أشهر الأخيرة، لافتًا إلى أن "العمل مستمر فى تنظيف المساحات غير المأهولة بالسكان، من مخلفات داعش الإرهابى عن طريق منتسبى الهندسة العسكرية وعمليات البحث والتفتيش وتجريف الجزر والمستنقعات من الأدغال والقصب".