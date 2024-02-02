شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمريكى: العد العكسى للحملة الجوية ضد الميليشيات التابعة لإيران بدأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شبكة سكاى نيوز نقلا عن مسئول أمريكى إن العد العكسى للحملة الجوية ضد الميليشيات التابعة لإيران بدأ وساعة الصفر قريبة جدا.

وقالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسئول أمريكى إن الخيارات التى تنظر فيها الولايات المتحدة تشمل أهدافا فى سوريا واليمن والعراق ردا على الهجوم على القوات الأمريكية على الحدود الأردنية السورية.

وأكدت صحيفة واشنطن بوست إن واشنطن حاولت لأشهر عبر قنوات خلفية مع إيران دفعها لكبح جماح الجماعات المسلحة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن البنتاجون يتوقع شن غارات على مصالح إيرانية فى سوريا والعراق في غضون ساعات أو خلال يومين وقد تستمر لعدة أيام أو أسابيع، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

يذكرأن، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة عابرة للحدود تدعم برامج الصواريخ الباليستية والمسيرات الإيرانية.