شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن إنقاذ 104 من المهاجرين غير الشرعيين والان نبدء بالتفاصيل

مكافحة الهجرة غير الشرعية

الدمام - شريف احمد - أعلن خفر السواحل المغربي عن إنقاذ 104 من المهاجرين غير الشرعيين.وأشار إلى أنهم ينتمون لبعض الدول الأفريقية، مبينا أنهم كانوا على متن قارب كان يعتزم الوصول بهم إلى جزر الكناري.وذكرت القوات المسلحة الملكية المغربية، أن الأشخاص الذين أنقذوا، تلقوا الإسعافات الضرورية.ولفتت إلى أنهم سلموا بعد ذلك للسلطات المعنية بالإقليم، للقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة.

كانت المنظمة الدولية للهجرة كشفت الاثنين، أن عدد الذين لقوا حتفهم أو اختفوا في وسط وشرق البحر الأبيض المتوسط منذ بداية عام 2024، بلغ نحو 100 شخص، وهذا ضعف أعداد الوفيات غرقًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

حماية المهاجرين

وناقش المؤتمر الإيطالي الإفريقي للهجرة "جسر من أجل الحياة المشتركة" الحلول لحماية المهاجرين، بمشاركة أكثر من 20 رئيس دولة ووزارة.

وعدت مدير عام المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، هذا المؤتمر فرصة حاسمة لمناقشة الآليات المنسقة والمستدامة، لوقف المزيد من الخسائر في الأرواح على طرق الهجرة.

وأضافت أن عدد الوفيات الذي نشهده يستوجب وضع استراتيجية ونهج شامل لمسارات الهجرة النظامية الآمنة، وهو الحل الوحيد الذي سيفيد المهاجرين والدول على حد سواء.