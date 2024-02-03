شكرا لقرائتكم خبر عن اشتية: ممثلو خمس دول علقت تمويل "الأونروا" أكدوا استئناف التمويل خلال أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، إنه تلقى تأكيدا من ممثلى خمس دول أعلنت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عزم دولهم استئناف تمويلها للوكالة الدولية فى غضون أسابيع.

جاء ذلك فى بيان صحفى صادر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطينى.



وكان اشتية اجتمع أمس مع سفراء وقناصل الدول الغربية لبحث عدة أمور من ضمنها أزمة تمويل "الأونروا". وتحدث ممثل كندا فى الاجتماع وأكد أن الدعم للأونروا سيعود فى غضون أسابيع قليلة، مشيرا إلى أن جميع الدول المانحة قد سددت التزاماتها للأونروا عن العام الماضي.



وأعرب اشتية عن شكره لتلك الدول، داعيا جميع الدول التى أعلنت وقف تمويلها إلى العدول عن موقفها واستئناف مساعداتها للاجئين فى الوقت الذى هم أحوج ما يكونون فيه لخدمات الأونروا، لا سيما فى قطاع غزة المنكوب الذى يواجه جرائم إبادة جماعية ويعانى سكانه من نفاد الطعام والماء والدواء وسط انتشار للأمراض والأوبئة، ما جعله مكانا غير قابل للعيش حسب تقارير عدد من المنظمات الدولية المختصة.