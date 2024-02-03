شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: تسجيل جزيرة جربة على لائحة التراث العالمى اعتراف بتاريخها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية حياة قطاط القرمازى، الجمعة، أن تسجيل جزيرة "جربة" في قائمة التراث العالمي لليونسكو اعتراف بقيمتها الاستثنائية وشهادة على مساهمة تونس في كتابة تاريخ الإنسانية.

وجاءت تصريحات وزيرة الثقافة التونسية عقب تسلمها من مدير مكتب اليونسكو لدى الدول المغاربية "ايريك فالت" وثيقة إدراج جزيرة جربة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي موقعة من المديرة العامة لليونسكو.. وفقا لوكالة الانباء التونسية. وأوضحت الوزيرة التونسية أن تسلم هذه الشهادة يضع تونس أمام مسؤولية انطلاق مرحلة جديدة بعد الاعتراف العالمي بهذا الممتلك الفريد من نوعه وضرورة الحفاظ عليه ليسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في الجزيرة وفي تونس. واعتبرت أن جزيرة جربة بصفتها الإنسانية والعالمية أضحت مسؤولية المحافظة عليه مشتركة بين الدولة والتونسيين والمجتمع المدني وزوار الجزيرة والمنظمات الدولية شأن كل المواقع المسجلة تراثا عالميا، مؤكدة ضرورة التعريف بها والترويج لها والمحافظة عليها لتبقى شاهدا للاجيال القادمة.

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