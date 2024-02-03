شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 18 مليون شخص في السودان يعانون من الجوع الحاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن نحو 18 مليون شخص في جميع أنحاء السودان يعانون من الجوع الحاد.

ودعا الأطراف المتنازعة في السودان إلى تقديم ضمانات فورية لإيصال المساعدات الإنسانية، بشكل آمن ودون عوائق، إلى المناطق المتضررة من النزاع. صراع السودان وأوصى بشكل خاص عبر المناطق التي يعاني النازحون المحاصرون فيها من الجوع، دون أن تتمكن المنظمات الإغاثية من الوصول إليهم بالمساعدات المنقذة للحياة.

وأشار إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، مشددا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية فوراً. أزمة ملايين النازحين السودانيين وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، وصل إلى السودان في زيارة تهدف إلى تسليط الضوء على أزمة ملايين النازحين السودانيين، وكذلك اللاجئين الذين يستضيفهم السودان.

وأكد على الحاجة المحلة لدعم الشعب السوداني، إضافةً إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإجراء محادثات سلام جادة لوضع حد لهذه المأساة.