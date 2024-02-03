شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسف: أكثر من مليون طفل في غزة بحاجة إلى الدعم النفسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أن أكثر من مليون طفل في غزة يحتاجون إلى خدمات التأهيل النفسي.

وشدد مدير قسم التواصل في اليونيسف في فلسطين جوناثان كريكس، على أنه لا ينبغي أن يتعرض أي طفل إلى العنف. أطفال غزة ولفت إلى أن ما لا يقل عن 17 ألف طفل في قطاع غزة - أي 1% من إجمالي عدد النازحين- غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عنهم.

وأكد على ضرورة توفير الرعاية المؤقتة الفورية على نطاق واسع مع إبقاء الأطفال على اتصال بأسرهم، أو البحث عنهم حتى يمكن لم شملهم عندما يستقر الوضع. حجم الدمار في قطاع غزة وكشف تحليل لمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، أن 30% من مباني قطاع غزة تعرضت للتدمير والأضرار.

وقارن المركز صور الأقمار الصناعية في 7 يناير 2024 مع صور ما قبل العدوان، وتم تحديد 22,131 مبنى مدمراً بالكامل، و 14,066 مبنى تعرض لأضرار جسيمة، و 32,950 مبنى تعرض لأضرار متوسطة، ما يعادل 30% من مباني غزة، أي 93,800 وحدة سكنية.

