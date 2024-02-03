شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام: وقوع خسائر بشرية جراء قصف أمريكى على ريف دير الزور بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن وسائل إعلام قالت إن هناك وقوع خسائر بشرية جراء قصف على "عين علي" في الميادين بريف دير الزور.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إن 3 عسكريين أمريكيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا، مضيفا: "سنحاسب كل المسئولين عن الهجوم الذي استهدف قواتنا في الوقت المناسب وبالطريقة التى نختارها".

وذكر الرئيس الأمريكى جو بايدن أن الهجوم على القوات الأمريكية الذى أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين نفذته جماعات مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق، مستطردا: "لا زلنا نجمع المعلومات حول الحادث لكننا نعتقد أنه من تنفيذ مجموعات مدعومة من إيران في سوريا والعراق". وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن اطلع على الهجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية قرب حدود سوريا.