شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية: الضربات الأمريكية خرق للسيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول أن الضربات التى شنها الجيش الأمريكى ليل الجمعة على مناطق في البلاد، تعد خرقا للسيادة العراقية.

وقال يحيى رسول: "تتعرض مدينة القائم والمناطق الحدودية العراقية إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "تأتي هذه الضربات في وقت يسعى فيه العراق جاهدا لضمان استقرار المنطقة.. إن هذه الضربات تعد خرقا للسيادة العراقية".

وأردف يحيى رسول: "هذه الضربات تعد تقويضا لجهود الحكومة العراقية، وتهديدا يجر العراق والمنطقة إلى ما لايحمد عقباه، ونتائجه ستكون وخيمة على الامن والاستقرار في العراق".