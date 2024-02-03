3 غارات أمريكية بريطانية على معسكر لـ"أنصار الله" في صعدة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت قناة "المسيرة" إن الغارات الأخيرة تأتي بعدما شن الطيران الأمريكي البريطاني في وقت سابق، 7 غارات جوية على منطقة الجر في مديرية عبس بمحافظة حجة.

يأتي ذلك بعدما أطلق التحالف الأمريكي البريطاني هجماته على اليمن يوم 21 من يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث شن التحالف 73 غارة جوية على العاصمةَ صنعاءَ ومحافظاتِ الحديدةَ وتعز وحجةَ وصعدةَ، وفي اليومين التاليين تعرضت الحديدة والعاصمة صنعاء لغارتين جويتين.

1 فبراير, 22:43 GMT

وفي وقت سابق، أعلنت "أنصار الله" اليمنية، مساء أمس الجمعة، أنها قصفت أهدافا محددة في مدينة إيلات جنوب إسرائيل.

وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان نشر عبر "تلغرام": "نفذت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية عملية عسكريةً ضد أهداف محددة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبيّ فلسطين المحتلة (إسرائيل) وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية".

يذكر أن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، كان قد أعلن في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة.