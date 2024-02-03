شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يتوعد: ردنا سيستمر فى الأوقات والأماكن التى نحددها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إنه أصدر توجيهات بتنفيذ ضربات عسكرية على منشآت فى العراق وسوريا تخص الفصائل التي هاجمت القوات الأمريكية، وأضاف أن الرد سيستمر.

وقال بايدن فى بيان "ردنا بدأ اليوم، وسيستمر في الأوقات والأماكن التى نحددها"، في إشارة إلى أن الضربات تأتي ردا على الهجوم الذي استهدف قاعدة أمريكية شمال شرق الأردن وراح ضحيته 3 جنود أميركيين.

وتابع: "الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع فى الشرق الأوسط أو أى مكان آخر فى العالم، لكن دعوا كل من قد لإلحاق الضرر بنا أن يعلم ما يلى: إذا تسببت في ضرر للأميركيين فسوف نرد". وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية على شبكة للتواصل الاجتماعى أن "الغارات الجوية شنّت بواسطة أكثر من 125 من الذخائر الدقيقة"، موضحة أن الأهداف شملت مراكز قيادة وتحكّم واستخبارات وكذلك مرافق لتخزين الصواريخ والمسيّرات تابعة لفصائل مسلّحة وقوات إيرانية "سهّلت هجمات على قوات أميركية وقوات التحالف".

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