شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تخصص 5 ملايين دولار دعماً لإعادة الإعمار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذا لتوجيهات الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعلن وزير خارجية الإمارات، عبدالله بن زايد آل نهيان تخصيص مبلغ 5 ملايين دولار لدعم منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم السبت.

وأكد وزير خارجية الإمارات، حرص الدولة على دعم العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في قطاع غزة ومساندة سيغريد كاج في جهودها لتخفيف وطأة معاناة أهالي غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجاتهم.

وألتقى عبدالله بن زايد آل نهيان، أمس الخميس بسعادة السيدة كاج، والتي تقوم بزيارة للدولة، حيث جرى بحث الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة جراء الحرب، وسبل التعامل مع تداعياتها بوتيرة متسارعة ومنسقة بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتلبية احتياجاتهم.

كما شدد في هذا الصدد على ضرورة وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أية عوائق، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.