شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع العراق وسوريا فى أمن وسيادة أراضيهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت سلطنة عمان، عن تضامنها مع العراق وأمنه وسيادته ووحدة أراضيه، بالإشارة إلى الهجمات الأمريكية على مواقع في العراق.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية ، جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم/السبت/ مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية العراق الدكتور فؤاد حسين.

وشدد الوزيران على أهمية الحيلولة دون توسيع دائرة الصراع في المنطقة، والتأكيد على أولوية وقف الحرب الإسرائيلية الدائرة في قطاع غزة واستمرار الجهود الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بشكل كامل ودائم وتمهيد الطريق لتحقيق سلام عادل وشامل بمشاركة جميع الأطراف.

كما أعربت سلطنة عُمان عن تضامنها مع أمن وسيادة ووحدة الأراضي السورية، وذلك في إشارة إلى الهجمات الأمريكية على مواقع في سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم /السبت/، مع وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، حيث بحثا أهمية اللجوء إلى الحوار الجاد بين جميع الأطراف، واحتواء التصعيد والصراعات، فضلاً عن انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي السورية، وإيلاء الأولوية لحل الصراع العربي الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة؛ تحقيقًا للسلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت، في وقت سابق، أن القوات الأمريكية شنت فجر اليوم اعتداء جوياً سافراً على عدد من المواقع والبلدات في المنطقة الشرقية من سوريا وبالقرب من الحدود السورية ـ العراقية؛ ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين والعسكريين، وإصابة آخرين بجروح وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.