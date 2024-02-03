الخليج اليوم .. الإمارات تشارك في الدورة الـ 3 للمنتدى الوزاري للاتحاد الأوروبي للتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

الرياض - كتب موسى القحطاني -

شاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى برئاسة معالي نورة الكعبي وزيرة دولة، في الدورة الثالثة من المنتدى الوزاري للاتحاد الأوروبي للتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والذي عُقد في بروكسل، وذلك في إطار العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ودول منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

جرى خلال المنتدى عقد نقاشات مثمرة حول أبرز الاستراتيجيات التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم سلاسل التوريد وتحسين التحول الرقمي وتطوير العلاقات في مجالات الأبحاث والابتكار، من خلال تعزيز التعاون الدولي الوثيق في هذه المجالات.

تأتي مشاركة دولة الإمارات في النقاشات في هذا المنتدى تأكيدا على التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي لاسيما مع الاتحاد الأوروبي ودول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وضمن جهودها لدعم مرونة الاقتصاد الدولي والقيم المشتركة وروح التعاون في مواجهة التحديات الملحة في القرن الواحد والعشرين.

وأكدت معالي نورة الكعبي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى على أن دولة الإمارات تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، ما يجعلها مركزاً عالميا للتجارة، تدعمه سياسات الدولة الجاذبة للاستثمارات، حيث قامت بتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين، وإجراء محادثات لتوسيع اتفاقيات الشراكة، ما يعكس التزامها بتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية والتجارة من خلال تقديم الدعم الشامل والمستدام.

كما شاركت معاليها في جلسة نقاشية حول الازدهار المشترك والمرونة الاقتصادية والاستثمارات وأشارت إلى أن دولة الإمارات ترتبط والاتحاد الأوروبي ودول المحيطين الهندي والهادئ بعلاقات تجارية وطيدة، مشددةً على التزام دولة الإمارات بتعزيز هذه العلاقات ورفعها إلى آفاق جديدة لتحقيق الفوائد والمنافع المتبادلة.

ويُشكل المنتدى منصة هامة لتبادل المحادثات البناءة حول عدد من المسائل الملحة، إذ يسعى القادة من مختلف الدول إلى تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة بما يحقق الفائدة المتبادلة.

وناقش المنتدى عددا من النقاط المحورية، وأهمها :.

- النمو الاقتصادي وسلاسل التوريد، حيث عقد المشاركون مباحثات حول طرق تعزيز النمو الاقتصادي وتقوية سلاسل التوريد.. وأكدت دولة الإمارات التزامها بدعم بيئة مواتية للاستدامة الاقتصادية واكتشاف مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق

الازدهار.

- الاقتصاد الرقمي وتحول يتمركز حول الإنسان .. إذ سلط المنتدى الضوء على تقدم الاقتصاد الرقمي من خلال تحول يركز على الإنسان ويدعم المساواة.. وشاركت دولة الإمارات رؤيتها حول مستقبل يعتمد على التكنولوجيا ويولي الأهمية للشمولية وتحقيق فوائد التحول الرقمي لكل فئات المجتمع كأحد أهم أولوياته.

- مبادرة البوابة العالمية والتي تعد محورا أساسيا في حوارات المنتدى، وآلية في غاية الأهمية لتسهيل التجارة الدولية والاتصال. وأعربت دولة الإمارات في هذا الصدد عن دعمها لهذه المبادرة، مؤكدة أهمية بناء شراكات قوية لاغتنام الفرص الجديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

- التعاون في مجال البحث والابتكار حيث أكد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار.. وأكدت دولة الإمارات التزامها بتعزيز ثقافة الابتكار وتبادل المعرفة، بما يعكس إدراك الدولة للدور المحوري الذي يشكله البحث والتطوير في مواجهة التحديات العالمية.