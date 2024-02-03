القيادة المركزية الأمريكية تؤكد إسقاط 12 طائرة دون طيار لـ"أنصار الله" خلال اليوم الماضي

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت القيادة في بيان على موقع "إكس": "الثاني من فبراير/ شباط، هاجمت المدمرة "يو إس إس كارني" (دي دي جي 64) طائرة دون طيار واحدة وأسقطتها فوق خليج عدن، في وقت لاحق من ذلك اليوم، هاجمت قوات القيادة المركزية الأمريكية أربع طائرات دون طيار لـ"أنصار الله" كانت معدّة للإطلاق".

وأضافت القيادة أنه، في وقت لاحق، تم إسقاط سبع طائرات دون طيار أخرى فوق البحر الأحمر.

وأكدت القيادة عدم وجود بيانات عن أضرار أو إصابات خلال العملية العسكرية.

وكانت حركة "أنصار الله" الحاكمة في شمال اليمن، والتي تسيطر على معظم ساحل البحر الأحمر اليمني، قد حذرت، في وقت سابق، من نيتها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها في البحر. وعلى إثر ذلك، قرر عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر.

وأكد "أنصار الله" أن أفعالهم في البحر الأحمر تهدف إلى مساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة، وأنهم لا يتدخلون في حرية الملاحة في المنطقة.

وقالت قناة "المسيرة" إن الغارات الأخيرة تأتي بعدما شن الطيران الأمريكي البريطاني في وقت سابق، 7 غارات جوية على منطقة الجر في مديرية عبس في محافظة حجة.

يأتي ذلك بعدما أطلق التحالف الأمريكي البريطاني هجماته على اليمن، يوم 21 من يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث شن التحالف 73 غارة جوية على العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، وفي اليومين التاليين تعرضت الحديدة والعاصمة صنعاء لغارتين جويتين.