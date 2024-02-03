وزير خارجية قطر: تداعيات وقف تمويل الأونروا ستكون كارثية

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أمس, 07:13 GMT
وقال وزير الخارجية القطري إن الوكالة تقوم بدور حيوي في مساعدة ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
ولفت إلى أنه يجب الفصل بين الادعاءات التي طالت عددا من موظفيها وبين كونها مؤسسة أممية لها قيم وتقاليد راسخة.
1 فبراير, 19:13 GMT
وقالت الوكالة، أمس الجمعة، إنها قد تضطر إلى وقف عملياتها في قطاع غزة حتى نهاية شهر فبراير/ شباط الجاري، في حال استمرار تعليق تمويل الوكالة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل أكثر من 27 ألف قتيلا ونحو 67 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.