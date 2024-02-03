وزير خارجية قطر: تداعيات وقف تمويل الأونروا ستكون كارثية

دبي - محمود عبدالرازق - جرت المباحثات الثنائية خلال زيارته إلى نيويورك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم السبت، التي أشارت إلى أن الجانبين أكدا على سبل استمرار دخول المساعدات إلى جميع مناطق قطاع غزة.

أمس, 07:13 GMT

وتناول الجانبان أزمة إيقاف بعض الدول تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، حيث حذر وزير الخارجية القطري مما وصفه بـ"التداعيات الكارثية" لهذا الأمر.

وقال وزير الخارجية القطري إن الوكالة تقوم بدور حيوي في مساعدة ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

ولفت إلى أنه يجب الفصل بين الادعاءات التي طالت عددا من موظفيها وبين كونها مؤسسة أممية لها قيم وتقاليد راسخة.

1 فبراير, 19:13 GMT

وقالت الوكالة، أمس الجمعة، إنها قد تضطر إلى وقف عملياتها في قطاع غزة حتى نهاية شهر فبراير/ شباط الجاري، في حال استمرار تعليق تمويل الوكالة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل أكثر من 27 ألف قتيلا ونحو 67 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.