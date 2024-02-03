الخليج اليوم .. "بسبب ترديد عبارات طائفية".. وزارة الرياضة السعودية تعلن حل مجلس إدارة ‎نادي ‎"الصفا" (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الرياضة السعودية حل مجلس إدارة ‎نادي ‎"الصفا" بالمنطقة الشرقية وإحالة أعضائه إلى الجهات المعنية، وحرمان المخالفين من الانتساب للنادي أو أي أندية أخرى.

وقالت الوزارة في بيان: "إشارة لما تم بصدده من تجاوزات قامت بها رابطة جمهور نادي الصفا بمخالفة المادة (1/8) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية التي نصت على (الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة)".

وأضاف البيان: "وفقا لما ورد في المادة (3/36) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية التي نصت على (الوزارة تحل مجلس الإدارة الذي من الحالات الآتية: إذا ارتكب تصرفات أو ممارسات، أو أعمالا تتنافى مع النظام العام، أو الآداب العامة أو الأنظمة المعتبرة)، ونظرا لعدم التزام نادي الصفا بالمنطقة الشرقية بالأنظمة واللوائح التي تحقق الأهداف السامية للرياضة، فقد قررت وزارة الرياضة ما يلي:".

وتابعت: "أولا: حل مجل إدارة نادي الصفا اعتبارا من تاريخه، وفقا للائحة الأساسية للأندية الرياضية. ثانيا: حرمان المخالفين من الانتساب للنادي أو أي أندية أخرى، وإحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم".

واختتمت وزارة الرياضة قائلة: "تؤيد الوزارة على الجميع في هذا الصدد، ضرورة الالتزام باللوائح والأنظمة الخاصة بالمنافسات الرياضية".