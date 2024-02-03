المفوض العام للأونروا يؤكد بقاءه في منصبه رغم مطالب إسرائيل بالاستقالة

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت الصحيفة في مقالها نقلا عن لازاريني في مقابلة: "صرح المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنه سيبقى في منصبه لأطول فترة ممكنة، ولن يستسلم لمطالب إسرائيل بالاستقالة".

كما قال للصحيفة إنه سيبقى المفوض العام لـ"الأونروا" طالما أنه يعتقد أنه يواصل "دعم الشعب" و"إيصال صوت اللاجئين الفلسطينيين".

وأكد لازاريني لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية: "في اليوم الذي أشعر فيه أن هذا الأمر يؤدي لنتائج عكسية على مجموعات السكان التي أمثلها، سأعيد التفكير في قراري وأعيد النظر فيه".

وقال كاتس، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه ألغى لقاءات كانت مقررة الأربعاء بين المفوض العام للأونروا ومسؤولين في الخارجية، داعيًا مفوض الوكالة، فيليب لازاريني، إلى استخلاص الدروس والاستقالة فورا".