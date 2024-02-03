شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب العراقى يشكل وفدا نيابيا لـ "الوقوف على الاعتداءات الأمريكية" غرب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكلت رئاسة مجلس النواب العراقى، اليوم /السبت/، وفدا نيابيا؛ للوقوف على الاعتداءات الأمريكية الأخيرة.

وذكرت رئاسة البرلمان العراقى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه تم تشكيل وفد من لجنة الأمن والدفاع النيابية، بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية؛ للتوجه إلى أماكن الاعتداءات الأمريكية على المواقع الأمنية والمدنية غرب البلاد، والوقوف على تفاصيل الاستهداف وتقديم تقرير عاجل إلى رئاسة المجلس لمناقشته واتخاذ قرارات ملزمة بصدده.



وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت - فى وقت سابق اليوم - تسليم مذكرة احتجاج رسمية إلى القائم بالأعمال فى السفارة الأمريكية ديفيد بيركر، تضمنت رفض العراق واستنكاره للاعتداء الأمريكى الذى استهدف قوات أمنية عراقية، فضلا عن مواقع مدنية فى منطقتى (عكاشات) و(القائم)، والذى أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون، إضافة إلى إلحاق أضرار بالمبانى السكنية وممتلكات المواطنين.



وجددت الوزارة رفض العراق أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة.