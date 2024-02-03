شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عاجل لمجلس الأمن الاثنين المقبل بشأن الضربات الأمريكية فى العراق وسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم السبت، بأنه سيكون هناك اجتماع لمجلس الأمن الدولى الاثنين حول الضربات الأمريكية فى العراق وسوريا.

وأصدرت قوات الحشد الشعبى فى العراق، بيانا رسميا يدين الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة على مقرها الأمنى الرسمى فى قضاء القائم غربى العراق.

وأعرب المتحدث باسم الحشد الشعبى عن استنكاره الشديد للقصف الأمريكى العدواني، واصفا إياه بانتهاك صارخ للسيادة العراقية واعتداء على أجهزته الأمنية الرسمية.

وأسفرت الغارات الجوية عن سقوط 16 شهيداً و36 جريحاً، فيما تتواصل جهود البحث عن المفقودين.

وتوزعت الخسائر على مواقع الحشد الشعبى المختلفة، بما فى ذلك المقر المتنقل لعمليات الأنبار، ومقر الدعم اللوجستي، ومواقع المدفعية والمضادة للدروع، وموقع لواء الدبابات، وموقعين تابعين للواء 45. كما أعلن مستشفى عصام البلداوى التابع للهيئة الطبية عن وقوع إصابات.

وأكد الحشد الشعبى استعداده لتنفيذ أى أوامر من القائد العام للقوات المسلحة حفاظاً على سيادة العراق ووحدة أراضيه وسلامة شعبه.

وختم البيان بالتعازى للشهداء والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.