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بينهم نساء وأطفال.. إنقاذ 31 مهاجرًا غير شرعي في المغرب

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واس- الرباط 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أنقذت وحدة تابعة لخفر السواحل المغربية في عرض ساحلي إقليمي طرفاية وبوجدور، أمس واليوم، 31 مهاجراً غير شرعي ينتمون لبعض الدول الأفريقية، بينهم 7 نساء وطفلين، كانوا على متن قارب حاول الإبحار نحو جزر الكناري.
وأوضح بيان للقوات المسلحة الملكية المغربية، اليوم، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الضرورية، قبل تسليمهم للسلطات المعنية للقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة.

البحرية المغربية

سبق وأنقذت البحرية المغربية في عرض ساحل إقليم الداخلة اليوم، 43 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، من بينهم 4 نساء و3 قاصرين، كانوا على متن قارب واجهوا صعوبات في الإبحار.

وأكد بيان للقوات المسلحة، أن الأشخاص الذين جرى إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الضرورية، قبل تسليمهم للسلطات المعنية بالإقليم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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