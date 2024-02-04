مراسل "الخليج 365": انفجارات عنيفة داخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح المراسل أن قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز في شرقي سوريا تعتبر من أكبر القواعد العسكرية، وقد تعرضت لهجوم عبر رشقة صاروخية وعلى دفعتين خلال أقل من ساعة ، ليل السبت 3 شباط /فبراير.

وتابع المراسل، بأنه فور سماع الانفجارات داخل الحقل، تم استنفار كبير للطيران الحربي الأمريكي فوق المنطقة وفتح جدار الصوت فوق القرى المحيطة بالحقل.‍

وتعرضت جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو مايسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم ، بدءا من قاعدة التنف بريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مرورا بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور، وصولاً الى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية بريف الحسكة، تعرضت خلال الأشهر الماضية إلى أكثر من 200 هجوم صاروخي أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.

يذكر أن "حزب الله" اللبناني كان قد أدان في بيان، اليوم السبت، القصف الأمريكي على العراق وسوريا، محذرا من أن ذلك يُسهم في تأجيج الصراع والتوتر في المنطقة.

وأوضح "حزب الله" في بيانه: "ندين بشدة العدوان الأمريكي السافر على العراق وسوريا، والذي استهدف مناطق عدة في ‏البلدين ‏الشقيقين وأدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى".

وأشار الحزب إلى أن "العدوان الجديد يسهم في زعزعة الإستقرار في المنطقة، وإيجاد المبررات والذرائع الواهية ‏لاستمرار ‏الاحتلال الأمريكي لمناطق عدة في العراق وسوريا ضد إرادة شعبيهما التوّاقة إلى الحرية ‏والإستقلال".