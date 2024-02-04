شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين لاختيار أعضاء المجالس المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، اليوم الأحد، أمام المواطنين لانتخاب ممثليهم في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، لتستكمل بذلك النواة الأولى في مسار المجلس الوطني للجهات والأقاليم.



ويبلغ عدد المترشحين للدور الثاني - وفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية - 1558 مرشحا، فيما يقدر عدد الدوائر الانتخابية بـ779 دائرة، ويحق التصويت لنحو 4 ملايين و181 ألفا و171 ناخبا.



ومن المقرر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات المحلية، في موعد أقصاه 7 فبراير الجاري، أما الإعلان عن النتائج النهائية فسيتم عند انقضاء موعد الطعون.



يذكر أن الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية قد جرى يوم 24 ديسمبر 2023، وبلغ عدد المرشحين 7205 مرشحين، فاز منهم 1349 مرشحا.



وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أكد ـ عقب الإدلاء بصوته خلال الدور الأول - أن تلك الانتخابات ستمكن المهمشين والذين لا صوت لهم من أن يكونوا فاعلين وأن يسهموا في اتخاذ القرارات.