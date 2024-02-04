التونسيون يتوجهون لمكاتب الاقتراع للتصويت في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية

دبي - محمود عبدالرازق - وترمي الانتخابات إلى تشكيل مجلس نيابي ثان، في سابقة هي الأولى من نوعها في تونس، ويبلغ عدد الدوائر المعنية بالدور الثاني 779 وعدد المترشحين 1558، بعد أن تم إجراء الدور الأول من هذه الانتخابات في 24 من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

© Gulf 365 . Gulf 365الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية في تونس، 4 فبراير/ شباط 2024 الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية في تونس، 4 فبراير/ شباط 2024 © Gulf 365 . Gulf 365

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني من هذه الانتخابات، التي تخص 254 مجلسا محليا، في موعد أقصاه يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، على أن يتم التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون والبت فيها نهائيا. ومن المقرر أن يتم تنصيب أعضاء المجلس الثاني في شهر يونيو/حزيران 2024.

وكان عضو في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أعلن، في شهر ديسمبر الماضي، أن تكلفة انتخابات المجالس ‏المحلية، بدوريها الأول والثاني تناهز الـ50 مليون دينار تونسي.‏