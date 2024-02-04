"الصحة" في غزة تعلن ارتفاع ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية إلى أكثر من 94 ألفا بين قتيل ومصاب

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الصحة: "اليوم الـ 121 للعدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 127 شهيدًا و178 إصابة خلال الـ24 الساعة الماضية".

وأضافت: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال الإسرائيلي طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وتابعت: "ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 27,365 شهيد و66,630 إصابة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي".

18 يناير, 14:15 GMT

وكانت الأمم المتحدة قد أفادت في تقرير لها، في وقت سابق، بأن "النساء والأطفال هم الضحايا الرئيسيون في الحرب بين إسرائيل وحماس".

وأضافت أنه نتيجة للصراع المستمر منذ أكثر من 100 يوم، ربما أصبح ما لا يقل عن 3000 امرأة أرامل ومعيلات أسر، وربما فقد ما لا يقل عن 10000 طفل آباءهم.

كما تحذر تقارير منظمة الصحة العالمية من تردي أوضاع الناجين من الحرب، حيث أن 500 شخص في المتوسط ​​يتشاركون في مرحاض واحد، وأن أكثر من 2000 شخص يضطرون أحيانًا إلى استخدام مكان استحمام واحد بينما لا تحتوي بعض الملاجئ على أي شيء، ما زاد المخاوف من تفشي الأمراض.