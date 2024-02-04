الخليج اليوم .. بعد تقاعده من العسكرية.. سعودي يمارس هوايته في ميكانيكا السيارات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استغل مواطن سعودي من محافظة أبو عريش في منطقة جازان وقت الفراغ بعد تقاعده من العمل الذي قضى فيه ثلاثين عاما بممارسة هوايته وشغفه في إصلاح المركبات وصيانتها.

وأوضح علي الشهري لـ"العربية.نت"، بأنه كان يعمل في قيادة القوات الملكية البرية السعودية قسم سلاح الصيانة، وبعد خدمة 30 عاماً تقاعد من عمله الذي تشرف فيه بخدمة وطنه.

وأضاف: هناك أشخاص يخشون مرحلة ما بعد التقاعد، ولأني من الأشخاص الذين يحبون الحركة والأعمال اليدوية، وعدم الاستسلام لجلسة المنزل، قررتُ بعد ستة شهور من تقاعدي ممارسة هوايتي، والتي أعشقها والمهنة التي أحترف فيها، وهي "الميكانيكا" وإصلاح المركبات، لإشغال وقت فراغي، وأن تكون هذه المهنة لممارسة شغفي، فإن حصلتُ على رزق فهو خير، وإن لم يرزقني الله، فأكون قضيت وقت فراغي في ممارسة هوايتي.

بعد التقاعد

وأشار إلى أنه يمتلك الخبرة وسنوات من الدراسة التي قضاها في دراسة تخصص الميكانيكا داخل السعودية وخارجها، وبعد تقاعده نصحه أحد الأشخاص بأن يستثمر فيما يعشقه ويهواه وهو ما أعطاه حافزا بأن يفتح ورشة لصيانة المركبات وإصلاحها.

وقال: "كنت أسمع مقولة إن العمر مجرد رقم وهذه المقولة صحيحة وهو ما يحدث معي حالياً خلال عملي في هذه الورشة التي أعمل بها حالياً، والشخص الذي يحسب فتح مشروع من أجل الربح لن ينجح في ممارسة هوايته، خاصة أني أحيانا أخسر من جيبي مثل ما قال المثل العربي "من حبه غطى عيبه" فمن حبي لهذه المهنة أخسر من جيبي أحيانا في شهر وأواسي نفسي بأني سوف أعوض هذه الخسارة في الشهر الذي يليه وهكذا".