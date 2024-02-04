الخليج اليوم .. الإمارات وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استقبل فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، في القصر الرئاسي بمدينة يوجياكرتا، معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومبعوث دولة الإمارات لجمهورية اندونيسيا وذلك خلال زيارة رسمية لوفد الدولة رفيع المستوى إلى إندونيسيا، برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية.

وخلال اللقاء، نقل معالي سهيل المزروعي، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لقيادة جمهورية إندونيسيا وشعبها الصديق المزيد من الرقي والتقدم.

وبحث اللقاء، سبل وآليات تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، إذ أعرب فخامة الرئيس جوكو ويدودو عن سعادته بزيارة معاليه، مؤكدا اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها الاستراتيجية مع دولة الإمارات في المجالات كافة والتي تخدم الجانبين.

وخلال الزيارة، عقد معالي سهيل المزروعي والوفد المرافق عدة اجتماعات لتعزيز فرص التعاون بين البلدين لرفع مستوى العلاقات إلى آفاق أرحب بما عكس طموحات قيادة البلدين الصديقين.

وفي العاصمة "جاكرتا"، عقد معاليه اجتماعات ثنائية مع كل من معالي لوهوت بينسار وزير تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار، ومعالي إيريك طاهر وزير شؤون الشركات المملوكة للدولة، ومعالي عارفين تصريف وزير الطاقة والموارد المعدنية، ومعالي بودي كاريا وزير النقل، ومعالي ساندياغا أونو وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي، ومعالي باهليل لاهاداليا وزير شؤون الاستثمار، ومعالي باهالا نوغراها نائب وزير الخارجية.

وخلال هذه اللقاءات، تم بحث مستجدات المشاريع والمبادرات الاستثمارية المشتركة ودراسة المزيد من الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

كما ترأس معاليه، اجتماع الطاولة المستديرة الإماراتي - الإندونيسي، الذي نظمته سفارة الدولة بجاكرتا بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلي القطاع الخاص من البلدين.

وفي ختام الزيارة، التقى معالي المزروعي مع معروف أمين نائب الرئيس، لمناقشة سبل تطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز الاقتصاد في مجال المنتجات الصناعية الحلال.

وكان فخامة الرئيس جوكو ويدودو، ومعالي سهيل المزروعي، قد شهدها خلال تلك الزيارة، مراسم وضع حجر أساس لمبنى مشروع كلية محمد بن زايد للدراسات المستقبلية، بجامعة نهضة العلماء في يوغياكارتا، بحضور كل من سعادة عبدالله سالم الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا، وسعادة الدكتور خليفة الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وسعادة يحيى خليل ستاقوف رئيس منظمة نهضة العلماء، والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ومنظمة نهضة العلماء.

وعلى هامش المراسم، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة محمد بن زايد ومنظمة نهضة العلماء لتشييد مبنى كلية محمد بن زايد للدراسات المستقبلية.

ضم وفد الدولة، كبار المسؤولين الذين يمثلون الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الدولة منها: وزارة الخارجية، وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية، وجهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة للطاقة، وشركة مصدر، ومجموعة موانئ أبوظبي، والإمارات العالمية للألمنيوم، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ومجلس التوازن، ومجموعة إيدج، وطيران الإمارات، ومجموعة الاتحاد للطيران، وشركة الإتحاد للقطارات، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ومجموعة اللولو، وشركة إليت أجرو القابضة.