إيران تعلن إلغاء تأشيرات دخول القطريين إلى أراضيها

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار السفير الإيراني لدى قطر، علي صالح أبادي، إلى أن القرار سيسري تنفيذه ابتداءً من غد الاثنين، الموافق 5 فبراير/ شباط الجاري.

ووصف أبادي قرار الحكومة الإيرانية بإلغاء تأشيرات الدخول من جانب واحد لرعايا دولة قطر، بأنه "خطوة أساسية باتجاه توسيع مجالات التعاون، وتعزيز السياحة المشتركة، وبما يخدم مصالح كلا البلدين"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

28 يناير, 08:29 GMT

وفي سياق متصل، صرح مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية، علي رضا بيكدلي، قبل أيام، أن وزارة الخارجية الإيرانية أبلغت المؤسسات المعنية في البلاد، بشأن قرار مجلس الوزراء، حول إلغاء تأشيرات الدخول عن رعايا 28 دولة، والذي دخل حيز التنفيذ في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي.