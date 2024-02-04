شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يؤكد وجود إصابات بين مواطنيه فى تشيلى جراء حرائق الغابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية فى الوزارة تتابع ومن خلال السفارة الأردنية فى سانتياجو، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين فى تشيلى، جراء حرائق الغابات التى اجتاحت مناطق واسعة فى إقليم فالبارايسو، مساء يوم أمس، وإعلان حالة الطوارئ من قبل السلطات المحلية فى المناطق المتضررة.

وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير الدكتور سفيان القضاة، عدم وجود إصابات بين الأردنيين المقيمين والمتواجدين فى تشيلى جراء الحرائق، داعياً الأردنيين المقيمين والمتواجدين فى تشيلى إلى ضرورة الابتعاد عن هذه المناطق، والامتثال إلى التحذيرات التى تصدرها السلطات المحلية بهذا الخصوص.

وأوضح أن السفارة الأردنية فى سانتياغو قامت بالتواصل مع المواطنين الأردنيين المسجلين على قوائم السفارة، والمقيمين فى تلك المناطق والاطمئنان عليهم، وطُلب منهم التواصل مع السفارة فى حال وقوع أى طارئ، داعيا المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين فى تشيلى إلى التواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية، ومع السفارة الأردنية فى سانتياغو، لطلب المساعدة على مدار الساعة.

يأتى فى فيما أعربت الوزارة عن أحر التعازى وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية تشيلى بضحايا الحريق الذى اندلع فى غابات إقليم فالبارايسو وسط البلاد، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكد الناطق الرسمى باسم الوزارة فى بيان اليوم الأحد، تعاطف وتضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية تشيلي، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوى الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.