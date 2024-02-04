شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين بالقاهرة: نشكر مصر قيادة وشعبا على هذا التضامن الواسع على مدار الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سفير دولة فلسطين فى القاهرة السفير دياب اللوح، اليوم الأحد، عن امتنانه لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضية الفلسطينية خلال الحرب الراهنة وعلى مدار كافة المراحل التاريخية.

وقال السفير دياب اللوح -فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال مشاركته فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته ال 55 -" كل التحية والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادة المصرية والشعب المصرى الشقيق على هذا التضامن الواسع والعامر على مدار الحرب وقبلها وعلى مدار كافة المراحل التاريخية من دعم وإسناد تاريخي".



وأكد السفير الفلسطينى على موقف مصر الواضح بشأن وقف الحرب بشكل فورى وعاجل ومستدام دون قيد أو شرط، ورفضها لمخطط التهجير وإفراغ الأرض من سكانها وأصحابها التاريخيين، مشيرا إلى الدور الكبير الذى تقوم به مصر فى تقديم وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني، وفتحها لمعبر رفح على مدار الساعة دون توقف".



وأعرب السفير الفلسطينى عن شكره للحكومة المصرية وبشكل خاص لوزارة الثقافة والوزيرة نيفين الكيلاني، بشأن تخصيص جناح خاص لمشاركة دولة فلسطين بمعرض القاهرة الدولى للكتاب والتى تكتسب أهمية خاصة واستثنائية فى ظل حرب الإبادة الجماعية الممنهجة التى تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطينى فى أنحاء القدس والضفة الغربية وبشكل خاص الحرب الدموية على شعب قطاع غزة.



وأكد السفير الفلسطينى حرص بلاده على المشاركة سنويًا فى معرض الكتاب؛ مشيرًا إلى أن فلسطين ترعرعت فيها ثقافات كثيرة وكانت من أوائل الدول التى تبنت المسرح والإذاعة والصحافة ولها دور كبير فى صناعة المشهد الثقافى العربى .



وقال "إنه خلال العام الجارى وبالتزامن مع اليوم 121 من حرب إسرائيل على غزة، "شاهدنا فى جناح فلسطين بمعرض الكتاب لوحة للشهداء الأطفال تعكس حجم الجرائم الدموية البشعة التى ارتكبت فى حق شعب غزة، ونحن هنا لننقل رسالة الشهداء بأن دمائهم التى غطت تراب الوطن فى فلسطين لن تسقط هدرًا".



وأضاف السفير الفلسطينى "أن أرواح الشهداء ستضيء الطريق أمام إقامة مستقبل فلسطينى مشرق وواعد لكل الأطفال فى ظل دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".