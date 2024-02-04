عباس يؤكد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة

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وأكد أهمية تكاتف الجهود لمنع تهجير أي فلسطيني سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ووقف اعتداءات الاحتلال، مشيرًا إلى ضرورة أهمية التركيز على حصول دولة فلسطين على عضويتها كاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن.
أمس, 19:41 GMT
كما أكد الرئيس الفلسطيني ضرورة عقد المؤتمر الدولي للسلام لضمان إنهاء الانسحاب الإسرائيلي من أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.