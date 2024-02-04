عباس يؤكد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال عباس، خلال استقبال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند: "يجب ضرورة عدم اقتطاع أي شبر من أرض قطاع غزة وضمان زيادة المساعدات الإنسانية والإغاثية ومواد الإيواء خاصة في هذه الظروف الجوية القاسية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأكد أهمية تكاتف الجهود لمنع تهجير أي فلسطيني سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ووقف اعتداءات الاحتلال، مشيرًا إلى ضرورة أهمية التركيز على حصول دولة فلسطين على عضويتها كاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن.

أمس, 19:41 GMT

كما أكد الرئيس الفلسطيني ضرورة عقد المؤتمر الدولي للسلام لضمان إنهاء الانسحاب الإسرائيلي من أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".

حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.